Nestao poštar iz susjedstva: "Preuzeo je mirovine i odletio na Tajland"

Policija traga za 30-godišnjim poštarom iz Višića kod Čapljine čiji je nestanak prijavljen početkom tjedna.

Prema neslužbenim informacijama portala Hercegovina.info na području Čapljine nije dostavljeno između 50 i 60 mirovina koje je poštar preuzeo radi dostave. Službene potvrde da je odnio novac još nema, a Hvatska pošta Mostar je priopćila da je upoznata sa slučajem te da su u tijeku interne provjere.

Nestanak 30-godišnjaka prijavila je njegova majka Policijskoj upravi Čapljina u ponedjeljak oko 10:30. Navela je da se u subotu s prijateljima uputio u Mostar te da se posljednji put s njim čula u nedjelju navečer. Nakon toga joj se više nije javljao na mobitel.

Prema informacijama Hercegovina.info, 30-godišnjak je napustio Bosnu i Hercegovinu, a prije toga boravio je u jednom mostarskom hotelu. Iz Mostara se uputio prema Sarajevu te odletio za Tursku.

Prema kupljenoj karti, putovanje je trebao nastaviti prema Tajlandu, no nije poznato je li tamo stigao. Policija ima informacije da je napustio Bosnu i Hercegovinu.

"Hrvatska pošta Mostar upoznata je s navedenim slučajem te su u tijeku interne provjere radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti", naveli su.

Dodali su da, dok provjere traju, ne mogu iznositi pojedinosti o slučaju ni informacije koje su predmet provjera. Umiruju korisnike da ne trebaju strahovati za svoje mirovine te da će one biti isplaćene.

"Kao i do sada, svi umirovljenici koji mirovine primaju putem Hrvatske pošte Mostar uredno će primiti svoje mirovine", poručili su, prenosi Dnevnik.hr.