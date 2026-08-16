Nestao nakon izlaska iz policijske postaje: Prijatelji očajnički traže Marina, posljednji put viđen bos

Prijatelji i poznanici zabrinuti su za Marina, nizozemskog državljanina kojemu se od četvrtka gubi svaki trag na području Zagreba. Prema informacijama koje su njegovi prijatelji podijelili na društvenim mrežama, Marino je nakon festivala otišao u Zagreb, gdje je boravio u hostelu Chill Out. U hostelu je, prema njihovim navodima, ostao do srijede, nakon čega je završio u policijskoj postaji jer nije mogao platiti smještaj. Policijsku postaju navodno je napustio u četvrtak, a od tada njegovi bližnji ne znaju gdje se nalazi.

Izgubio bankovnu karticu, posljednji put viđen bez obuće

Prijatelji navode da je Marino tijekom festivala izgubio bankovnu karticu te da je posljednji put kada su ga vidjeli bio bez obuće. Uz sebe je imao planinarski ruksak, a s njegove bočne strane nalazila su se dva štapa za vrtnju.

Prema opisu prijatelja, visok je oko 160 centimetara, ima plavu do svijetlosmeđu poludugu kosu te nekoliko dužih dreadlocksa. Posebno ih zabrinjava njegovo stanje u trenutku posljednjeg susreta. Navode kako je djelovao psihički dezorijentirano, ali pritom nije bio agresivan te je i dalje bio vrlo prijateljski raspoložen.

Telefon mu je nedostupan od srijede

Marino se, tvrde prijatelji, od srijede nije spojio na svoj telefon niti im se javio. Nadaju se da se i dalje nalazi na području Zagreba. "Vrlo smo zabrinuti. Nikada prije nije napravio nešto slično", poručili su u objavi kojom mole građane da podijele informaciju o njegovu nestanku. Navode i kako su o slučaju upoznate hrvatska i nizozemska policija. Tvrdnju prijatelja da nadležne službe zasad nisu poduzele ono što su oni očekivali nije moguće neovisno potvrditi iz informacija dostupnih u njihovoj objavi.

Ako ga vidite, zamolite ga da se javi

Građani koji su Marina vidjeli nakon srijede ili četvrtka, kao i svi koji ga eventualno uoče na području Zagreba, mole se da mu priđu, omoguće mu korištenje telefona i zamole ga da se javi prijateljima. Prijatelji mole građane da informaciju podijele kako bi Marino što prije bio pronađen.