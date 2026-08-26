Nestao na jet-skiju kod Čiova, pronašli ga pothlađenog kod Drvenika! Kod Kaprija dvoje ozlijeđenih

Dramatična večer bila je u utorak na hrvatskom dijelu Jadrana. U trogirskom arhipelagu satima se tragalo za nestalim muškarcem na jet-skiju, dok je kod otoka Kaprija brodica udarila u obalu, pri čemu su ozlijeđene dvije osobe. Kako je izvijestilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, potraga kod Čiova završila je sretnim ishodom – nestali hrvatski državljanin pronađen je živ i neozlijeđen, ali pothlađen.

Nestao tijekom vožnje jet-skijem

Dojava o nestanku muškarca koji je plovio jet-skijem kod otoka Čiova zaprimljena je u utorak, 25. kolovoza, u 21.10 sati putem Županijskog dojavnog centra 112 Split. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci odmah je pokrenula akciju traganja i spašavanja. U potragu su uključene spasilačka brodica Ispostave Lučke kapetanije Milna, brodica pomorske policije, vatrogasna brodica JVP-a Trogir te dvije brodice građana. Pretraživalo se veliko područje od Segeta Donjeg prema uvali Duga i otočiću Sveta Fumija, a putem Split-radija emitiran je i poziv hitnosti PAN-PAN svim plovilima na tom području.

Pronađen između Malog i Velog Drvenika

Tijekom noći pretraženo je područje otočića Balkun, Pijavica, Gornja i Sridnja Kluda, Vela Kluda te hrid Galera.

Oko 1.10 sati stigla je dobra vijest – nestali muškarac pronađen je na području između Malog i Velog Drvenika. Bio je živ i neozlijeđen, ali pothlađen. Preuzeli su ga službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Split, nakon čega je akcija traganja završena.

Brodicom udarili u obalu Kaprija

Gotovo istodobno odvijala se još jedna pomorska drama na šibenskom području.

U 20.55 sati stigla je dojava o nesreći u uvali Kaprije, nasuprot trajektnog pristaništa. Brodica je udarila u obalu, a dvoje članova posade pritom je ozlijeđeno. Mještani Kaprija priskočili su u pomoć, evakuirali ozlijeđene s brodice i prevezli ih do pristaništa. O nesreći je Nacionalnu središnjicu obavijestila i posada putničkog katamarana "Mali Princ". Na zahtjev Zavoda za hitnu medicinu, službenici Lučke kapetanije Šibenik preuzeli su dvoje ozlijeđenih te ih prevezli u Šibenik, gdje su predani liječnicima na daljnje bolničko liječenje.