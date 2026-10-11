NESTAO MATEI VUJEVIĆ Mladić iz Ploča udaljio se s adrese u Zagrebu

U Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba objavljeni su podaci o nestanku Mateija Vujevića, hrvatskog državljanina rođenog 2003. godine.

Vujević ima prebivalište u Pločama, a boravište u Zagrebu, na području Trešnjevke. Kao datum njegova nestanka navodi se 8. listopada 2026. godine, a prema dostupnim podacima udaljio se s adrese boravišta.

Nestanak se vodi u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Matei Vujević visok je oko 190 centimetara, ima smeđu kosu i zelene oči, okruglo lice, a broj obuće mu je 44. Govori hrvatski i engleski jezik.

Građani koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku pozivaju se da o tome obavijeste policiju.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.