Nestao je ovaj muškarac. Prepoznatljiv je po jednom detalju

Policija je pokrenula potragu za 54-godišnjim Elvisom Zahanekom, čiji je nestanak prijavljen danas. Prema podacima iz Nacionalne evidencije nestalih osoba, koje prenosi MUP, Zahanek se iz mjesta Nova Ljeskovica udaljio u nepoznatom smjeru.

Potragu za njim vodi Policijska uprava požeško-slavonska. Zahanek je rođen 1972. godine u austrijskom gradu Dornbirnu, hrvatski je državljanin, a službeno prebivalište ima u Podgorju kraj Virovitice.

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Prepoznatljivi detalji mogli bi pomoći u potrazi

Policija je objavila i detaljan opis nestalog muškarca. Visok je oko 170 centimetara, srednje je tjelesne građe, potpuno je ćelav i ima plave oči.

Posebno se ističu njegovi uočljivi znakovi. Na licu ima tetovažu u obliku suze, dok mu je desna podlaktica potpuno istetovirana. Okolnosti nestanka zasad nisu poznate. U službenoj evidenciji navedeno je tek da se pješice udaljio u nepoznatom pravcu.

Policija moli građane za pomoć

Policija poziva sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o Elvisu Zahaneku, ili su ga eventualno vidjeli nakon nedjelje, da se odmah jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192.

Informacije i dojave mogu se poslati i elektroničkim putem na adresu nestali@nestali.hr.