Nestao je ovaj muškarac! Jeste li ga vidjeli?

U Trogiru je prijavljen nestanak Dražena Jovanovića, hrvatskog državljanina rođenog 1970. godine. Prema informacijama iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Dražen Jovanović posljednji put je viđen u svom mjestu prebivališta, u Trogiru.

Dražen Jovanović je muškarac prosječne tjelesne visine od 175 cm. Ima kestenjastu kosu i plave oči. Policija moli sve građane koji imaju informacije o njegovom kretanju ili eventualnom boravištu da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Također, informacije je moguće dostaviti putem internetske stranice nestali.gov.hr.

Jeste li ga vidjeli?

Nadležne službe provode intenzivnu potragu kako bi ga pronašle što je prije moguće. Ministarstvo unutarnjih poslova apelira na građane da, ukoliko primijete osobu s opisanim karakteristikama, odmah obavijeste policiju kako bi se osiguralo njegovo sigurno vraćanje kući.

Ako ste vidjeli osobu koja odgovara ovom opisu, ili imate bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u potrazi, molimo vas da odmah kontaktirate najbližu policijsku postaju ili nazovete broj 192.