Nestao je jedan od najljepših slapova u Hrvatskoj: Od 22-metarske vodene zavjese ostala je gola stijena

Prizor izgleda dramatično, ali za ovaj prirodni fenomen ljetni nestanak vode nije nikakva rijetkost. Krčić ponovno miruje, a njegovo suho korito otkriva koliko je neobičan i složen krški sustav koji se skriva podno Dinare. Slap Krčić kod Knina ponovno je presušio. Na mjestu na kojem se tijekom vlažnijeg dijela godine golema količina vode uz zaglušujuću buku obrušava niz stijenu, sada dominiraju suho korito, sedrene naslage i stijene preko kojih više nema prepoznatljive vodene zavjese. Iako prizor nekome tko Krčić poznaje samo iz njegovih spektakularnih proljetnih izdanja može izgledati alarmantno, presušivanje ovog slapa zapravo je redovita i uobičajena pojava. Krčić pripada povremenim krškim vodotocima, a stručni speleološki izvori navode da njegovi izvori presušuju svake godine te da korito tijekom ljetnih mjeseci ostaje bez vode, sve do povratka obilnijih jesenskih kiša.

Presuši praktički svake godine

Dakle, odgovor na pitanje koliko često Krčić presuši prilično je jednostavan: u pravilu jednom godišnje, tijekom ljetnog sušnog razdoblja. Točan trenutak nije svake godine isti. Ovisi o količini zimskih i proljetnih oborina, toplini, isparavanju i stanju podzemnih voda. Najčešće se značajno smanjenje protoka i potpuno presušivanje događa tijekom ljeta, okvirno od srpnja prema rujnu. U izrazito sušnim godinama razdoblje bez površinskog toka može se produžiti duboko u jesen, dok ga obilnije kiše mogu ponovno "probuditi" ranije. Da je riječ o dobro poznatom obrascu pokazuje i činjenica da je njegovo presušivanje bilježeno i prethodnih ljeta, primjerice u kolovozu 2023. te sredinom srpnja 2024. godine.

Zato činjenicu da je slap ponovno ostao bez vode ne treba automatski tumačiti kao izvanredan događaj. Puno neobičnije bilo bi da Krčić tijekom cijelog sušnog ljeta zadrži snažan površinski tok.

Gdje nestane sva ta voda?

Odgovor se skriva ispod površine. Cijelo područje pripada Dinarskom kršu, prostoru izgrađenom od izrazito propusnih vapnenačkih i dolomitnih stijena. Voda se ondje ne ponaša kao na nepropusnom terenu. Kroz pukotine, ponore i podzemne kanale brzo prodire u dubinu, a granice podzemnih slivova mnogo su složenije od onoga što se vidi na površini. Hidrološka istraživanja Krčića i izvora Krke upravo ističu snažnu povezanost površinskih i podzemnih tokova te velike sezonske promjene u punjenju krškog vodonosnika.

Tijekom jeseni, zime i proljeća oborine, kao i topljenje snijega s Dinare, pune podzemni sustav. Vode tada ima dovoljno da Krčić poteče punom snagom. Dolaskom kasnog proljeća i ljeta situacija se mijenja. Oborina je manje, temperature su više, isparavanje jača, razina podzemne vode pada, a sve veći dio vode ostaje skriven u krškom podzemlju. Znanstvena istraživanja Krčić upravo opisuju kao povremeni krški sustav obilježen snažnim sezonskim oscilacijama, s ljetnom sušom i ponovnim rastom voda nakon jesenskih kiša.

Drugim riječima, voda nije jednostavno "nestala" zbog nekoliko vrućih dana. Visoke temperature i dugotrajna suša mogu ubrzati i produljiti presušivanje, ali temeljni razlog leži u prirodnom hidrološkom ritmu Krčića i njegovu krškom podzemlju.

Slap koji je spektakularan čak i kada nestane

Krčić je jedan od najprepoznatljivijih prirodnih simbola kninskog kraja. Istoimena rijeka duga je oko deset kilometara, izvire podno Dinare i probija se kroz impresivan krški kanjon, da bi svoj površinski put završila jednim od najupečatljivijih prizora u ovom dijelu Dalmacije. Na samom kraju toka voda se s približno 22 metra visine obrušava preko sedrene barijere. Slap je poznat i pod imenima Topoljski buk i Veliki buk. Upravo u njegovu podnožju nalazi se glavni izvor Krke, pa je riječ o izrazito zanimljivom mjestu na kojem završetak jednog površinskog vodotoka praktički dodiruje početak drugoga.

Kada ima mnogo vode, osobito nakon jesenskih i proljetnih oborina, Krčić se pretvara u široku, bučnu vodenu zavjesu koja potpuno mijenja izgled krajolika. Kada presuši, događa se suprotno – ono što je mjesecima skriveno pod vodom izlazi na vidjelo. Ogoljuju se sedrene naslage, stijene i struktura samog slapišta, dok se ispod njega jasnije vidi područje izvora Krke.

Upravo je ta ekstremna promjenjivost dio identiteta Krčića. Danas gotovo suh, nakon prvih ozbiljnijih jesenskih kiša ponovno može postati bučan i moćan. I tako iz godine u godinu.