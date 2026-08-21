Nestao električni bicikl na Firulama: Policija objavila fotografije dvojice muškaraca, prepoznajete li ih?

Splitska policija zatražila je pomoć građana nakon krađe električnog bicikla koja se dogodila prije nekoliko dana na području Firula u Splitu. Objavljene su fotografije muškaraca za koje se pretpostavlja da bi mogli raspolagati informacijama važnima za rasvjetljavanje slučaja.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, kazneno djelo krađe električnog bicikla počinjeno je 17. kolovoza 2026. godine na području Firula.

Policija traži pomoć građana

Policija je objavila fotografije muškaraca naglašavajući kako se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o ovom kaznenom djelu. Građane koji ih prepoznaju ili imaju druge korisne informacije pozvali su da se jave policiji.

Informacije se mogu dostaviti pozivom na broj 192, ali i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr.