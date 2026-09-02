Nestao 16-godišnjak u Dugopolju: U potrazi sudjelovali HGSS, dron i K9 timovi

Stanica Split Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) jutros je zaprimila dojavu o nestanku 16-godišnjaka na području Dugopolja.

Dojava je zaprimljena u 8.25 sati, nakon čega su potražne snage izašle na teren. U potrazi je korišten i dron, a na teren su upućeni raspoloživi članovi HGSS-a te K9 timovi.

Srećom, 16-godišnjak je pronađen nešto iza 10 sati na planinarskoj stazi. Pronašli su ga mještani i članovi obitelji, a mladić je bio neozlijeđen.

U 10.40 sati otpraćen je do mjesta okupljanja potražnih snaga, gdje je policija preuzela daljnje postupanje.