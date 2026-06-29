Nestanak struje i vatrogasci: Doznajemo što se danas događalo na Kili

Nestanak električne energije na području Kile u Splitu u ponedjeljak popodne izazvao je dvije intervencije vatrogasaca.

Kako doznajemo od dežurnih vatrogasaca, nakon prekida opskrbe električnom energijom zaprimljena je dojava da su djeca ostala zaglavljena u liftu, zbog čega su vatrogasci izašli na teren kako bi ih oslobodili.

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Istodobno je zaprimljena i dojava o dimu iz trgovine Konzum na Kili, no pokazalo se da nije riječ o požaru.

Naime, zbog nestanka električne energije automatski se uključio agregat koji napaja trgovinu. Agregat isprva nije radio kako je predviđeno te je došlo do zadimljenja, što je izazvalo dojavu građana. Vatrogasci su utvrdili da nije bilo požara ni opasnosti za građane.

Obje intervencije povezane su s prekidom opskrbe električnom energijom na području Kile, a situacija je u međuvremenu stavljena pod kontrolu.