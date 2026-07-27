VIDEO Dron Lučke kapetanije Split snima područje traganja za nestalim skiperom

S obzirom da aktivnosti u okviru koordiniranog traganja za državljaninom Republike Austrije, koji je jučer ujutro nestao tijekom plovidbe kod otoka Šolte nisu rezultirale pronalaskom, područje traganja je prošireno te se nastavlja istim intenzitetom.

Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta na moru, koji su jučer, 26. srpnja vladali u vremenu dojave o nestanku voditelja dvotrupne jedrilice, tijekom plovidbe sa šest članova posade kod otoka Šolte, a kako su vremenske prilike na moru splitskog arhipelaga bile u daljnjem pogoršanju, akcija traganja i spašavanja pokrenuta je u punom intenzitetu sa svim raspoloživim jedinicama.

U prvoj etapi površinskog traganja sudjelovali su službenici Ispostave lučke kapetanije Milna sa dvije spasilačke brodice te jednom brodicom iz sastava ILK Hvar, uz podršku tri brodice Pomorske aerodromske policije Split. Akcija je u prvoj etapi potpomognuta i jednim plovilom Carine RH, opremljenim termovizijskim sustavom nadzora.

Osim površinskog traganja jučer prijepodne u akciju je angažiran i zrakoplov tip 'Pilatus' iz sastava Obalne straže RH, kojim se obavljalo zračno promatranje šireg područja traganja. Zrakoplov je iz akcije povučen u 13.53 sati, kada je zračno promatranje i traganje nastavljeno helikopterom Ministarstva obrane, sinoć do 20.00 sati.

Akcija je zbog pogoršanja vremenskih prilika i smanjene vidljivosti privremeno obustavljena sinoć nešto nakon 20.00 sati te je nastavljena jutros, 27. srpnja od 06.00 sati.

Kako u međuvremenu aktivnosti nisu rezultirale pronalaskom, Planom traganja perimetar je proširen u smjeru otoka Šolte i Drvenika Malog.

Današnjem nastavku akcije u dijelu površinskog traganja, od 06.30 sudjeluju službenici Lučke kapetanije Split sa dvije spasilačke brodice (ILK Milna i ILK Hvar), od kojih se sa jedne koristi namjenska bespilotna letjelica (dron), također opremljena termovizijskim sustavom nadzora, a traganju se priključilo i jedno policijsko plovilo.

Danas od 09.00 sati u segment zračnog promatranja akciji je ponovno priključen i zrakoplov Obalne straže RH.

Putem obalne radio postaje ORP Splitradio odašilje se poruka hitnosti (PAN-PAN), prema svim sudionicima u plovidbi, u području traganja - priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.