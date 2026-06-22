Close Menu

Nestalo vam je maslaca usred pripreme kolača? Evo koje namirnice iz hladnjaka ga mogu uspješno zamijeniti

Najbolja zamjena za maslac možda vas već čeka u hladnjaku, a jedna od njih može kolač učiniti čak i sočnijim od originala. Mnogi za to ne znaju, no upravo pravi odabir zamjene može spasiti desert kada usred pripreme shvatite da vam je ponestalo maslaca

Ako ste ostali bez ovog ključnog sastojka dok već miješate smjesu, nema razloga za paniku. Kolač se i dalje može uspješno pripremiti.

Ulje je dobra alternativa, ali ne u omjeru 1:1

Biljno ili maslinovo ulje sadrži gotovo isključivo masnoću i vrlo se dobro ponaša u pečenju. Iako ne pruža prepoznatljiv okus maslaca, kolači pripremljeni s uljem često ostaju dulje sočni. Najbolji rezultat postiže se kombinacijom pola količine maslaca i pola količine ulja, čime se zadržavaju i okus i vlažnost, prenosi N1.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ako maslac morate potpuno izostaviti, koristite 7/8 šalice ulja na svaku šalicu maslaca navedenu u receptu. Veća količina mogla bi učiniti kolač previše masnim.

Voćni pirei daju dodatnu sočnost

Umak od jabuke najpoznatija je zamjena za maslac, no nije jedina. Pasirana banana, avokado pa čak i dječje voćne kašice mogu uspješno odraditi isti posao.

Pravilo je jednostavno - zamijenite polovicu predviđene količine maslaca voćnim pireom. Na taj način dobit ćete najbolju ravnotežu između okusa, teksture i sočnosti.

Ova metoda, međutim, nije prikladna za recepte u kojima je hrskavost ključna, poput prhkih keksa. Također, preporučuje se koristiti isključivo glatke i nezaslađene varijante, bilo da je riječ o jabukama, bananama ili batatu.

Može li jogurt zamijeniti maslac?

Može. Obični, nezaslađeni jogurt može zamijeniti maslac u omjeru 1:1, ali prvenstveno u receptima koji sadrže manje od jedne šalice maslaca. Budući da sadrži više vlage, veće količine mogu negativno utjecati na strukturu tijesta.

Dobra opcija je i grčki jogurt, no treba imati na umu da kolači, kruhovi i muffini pripremljeni s njim obično ispadaju gušći i kompaktniji. Nekima je upravo takva tekstura posebno privlačna.

Osim što može spasiti recept u zadnji trenutak, jogurt koji danima stoji u hladnjaku tako postaje koristan sastojak umjesto hrane koja će završiti u otpadu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
0