Nestalo novca za božićnice umirovljenicima i nezaposlenima u jednoj hrvtaskoj općini

Općina Kloštar Ivanić donijela je odluku o isplati božićnica umirovljenicima, nezaposlenima i socijalno ugroženim osobama u iznosima od 50 i 30 eura. Isplata je trebala trajati dva dana, no već početkom drugog dana novca je ponestalo pa je podjela obustavljena.

"Danas su neki naši umirovljenici zakinuti za božićnicu i s potpunim pravom su ljuti", rekla je za Index načelnica Općine Kloštar Ivanić Jasenka Haleuš (HDZ).

Kako objašnjava, na Općinskom vijeću nije prošao njezin prijedlog rebalansa proračuna, zbog čega za isplatu božićnica nije osigurano dovoljno sredstava već su božićnicu dobili samo neki. No, krenimo redom.

Tko je trebao dobiti božićnicu?

Općina je 3. prosinca objavila da će božićnice biti isplaćene trima skupinama građana. Iznos od 50 eura bio je namijenjen umirovljenicima s mirovinom do 600 eura mjesečno, nezaposlenim osobama te radno nesposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade.Umirovljenici čija se mirovina kreće između 600 i 900 eura trebali su dobiti božićnicu od 30 eura.

Prema toj odluci, božićnice su se trebale dijeliti u Vatrogasnom domu 22. i 23. prosinca. Međutim, kako smo naveli u uvodu, novac je brzo nestao. "Zbog nedostatka financijskih sredstava božićnice se više ne dijele", pisalo je danas na obavijesti izvješenoj na vratima Vatrogasnog doma.

Politička prepucavanja oko novca

Načelnica Haleuš kaže da su ljudi s razlogom ogorčeni. "Ne znam tko bi više zaslužio taj znak pažnje od ljudi koji su cijeli život radili i punili proračun svoje općine, a danas nisu mogli dobiti ni simboličnu zahvalu svoje Općine", poručila je u odgovoru na upit Indexa.

Dodaje da je u prijedlogu rebalansa proračuna bilo predviđeno dodatnih 11.500 eura za božićnice jer je bilo jasno da sredstva iz izvornog proračuna neće biti dovoljna za sve korisnike.

Prema njezinim riječima, većina vijećnika odbila je takav prijedlog i podržala amandman kojim su sredstva za božićnice izbačena iz rebalansa. Za to optužuje SDP, ali i HDZ, koji je također glasao za amandman. Ističe da problema s isplatom danas ne bi bilo da je rebalans proračuna prihvaćen.

"Iako je potpuno jasno da nisam mogla utjecati na to da svi umirovljenici ostvare pravo na božićnicu, iskreno se ispričavam svima koji su danas došli pred Općinu i nisu je dobili", navela je Haleuš. Poručila je i da i dalje traži način kako, unutar svojih ovlasti, osigurati sredstva kako bi svi koji su ostali bez božićnice ipak dobili iznos koji im pripada.