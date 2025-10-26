Nestale dvije djevojčice u Kaštelima, policija traga i za jednim mladićem

Prema informacijama iz splitske policije traga se za dvije mlade ženske osobe iz Kaštela čiji je nestanak prijavljen 24. listopada i vode se u Nacionalnoj evidenciji nestalih. Riječ je o 12- godišnjoj Vanesi Mladar i 15- godišnjoj Nikol Cvitan. Međutim, dan nakon 25. listopada objavljen je nestanak i 17- godišnjeg Marina Pense, prenosi portal Grada Kaštela.

Iako je najprije prijavljen nestanak Vanese, policija javlja o nestanku i Nikol te vjeruju da je njihov nestanak povezan. Njihov nestanak policija ne povezuje s nestankom Marina.

Vanesa Mladar zadnji put je viđena 24. listopada u Kaštelima. Rođena je 2013. godine, visoka je 167 cm. Oči kao i kosa su joj boje kestenja. U trenutku nestanka bila je odjevena u bijelu majicu kratkih rukava, rozu trenirku i bež patike (adidas).

Nikol Cvitan zadnji put je viđena, također 24. listopada u kaštelima. Rođena je 2010. godine, visoka je 160 centimetara. Kosa joj je crne boje, a oči kestenjaste. U trenutku nestanka osoba je bila odjevena u crna majica dugih rukava, svijetle traperice, bež tenisice ( adidas)

Marin Pensa zadnji put viđen 25. listopada u Kaštelima. Rođen je 2008. godine. Visok je 197 centimetara. Ima smeđu boju kose i oči plave boje.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.