Nestala u kaosu požara kod Omiša: Dragani se od četvrtka gubi svaki trag, obitelj očajnički traga za njom

Nestala je 34-godišnja Dragana Antešević. Posljednji put viđena je u četvrtak, 13. kolovoza, kada je pobjegla od požara na području Stanića kod Omiša, piše Dnevnik.

Dragana je u Hrvatsku otišla radi sezonskog posla. Njezina obitelj se odmah uključila u potragu i u kontaktu je s nadležnim službama, piše BL portal.

Obitelj je dostavila DNK uzorke, dok je Draganin suprug krenuo prema Hrvatskoj kako bi bio uz nadležne službe i pokušao doznati što joj se dogodilo.

Dragana se tijekom požara nalazila u automobilu s još dvije osobe. U jednom se trenutku udaljila od vozila i od tada joj se gubi svaki trag. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba iz automobila teško je ozlijeđena.

Antešević je visoka 165 centimetara, srednje je tjelesne građe, ima crnu kosu, smeđe oči te manji nos i uši, objavljeno je na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i na e-adresu nestali@nestali.hr.