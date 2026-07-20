Nestala trojica stranih državljana, DVD Rugvica moli građane za pomoć

Na rijeci Savi traje potraga za trojicom muškaraca, stranih državljana, koji su u nedjelju oko 16 sati ušli u rijeku na području Okunšćaka u Općini Rugvica.

U potragu su, zajedno s nadležnim službama, uključeni pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rugvica, koji su uputili hitan apel mještanima i svim građanima koji bi mogli imati korisne informacije.

Svaka informacija može pomoći u potrazi

Iz DVD-a Rugvica mole sve osobe koje su vidjele nestale muškarce ili raspolažu bilo kakvom informacijom koja bi mogla pomoći u potrazi da im se jave na broj 099 819 1778.

Građani informacije mogu prijaviti i policiji pozivom na broj 192 ili Centru 112.

Apel građanima da podijele obavijest

"Svaka informacija može biti od velike pomoći. Molimo podijelite ovu objavu kako bi dosegla što veći broj ljudi", poručili su iz DVD-a Rugvica te zahvalili građanima na suradnji.