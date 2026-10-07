Nestala mlada Marta Ključanin: Policija moli građane za pomoć

Policija traga za Martom Ključanin, rođenom 2006. godine, koja je nestala 2. listopada 2026. godine na području Zagreba.

Prema podacima iz Nacionalne evidencije nestalih osoba Ministarstva unutarnjih poslova, Marta je nestala na području Kauzlarićeva prilaza u Zagrebu. Ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Zagrebu.

Visoka je 165 centimetara

Kako se navodi u službenoj objavi, Marta Ključanin visoka je 165 centimetara, ima crnu kosu i smeđe oči.

Nestanak je evidentiran 2. listopada, a policija poziva sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njezinu pronalasku da se jave. "Ukoliko ste vidjeli ovu osobu ili posjedujete informacije o nestaloj osobi, molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete broj 192", stoji u obavijesti.