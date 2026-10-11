NESTALA MARA PEJKOVIĆ Policija pokrenula potragu: Ako ste je vidjeli, odmah nazovite 192!

Splitsko-dalmatinska policija traga za Marom Pejković, ženom rođenom 1940. godine, čiji je nestanak prijavljen policiji sinoć.

Odmah nakon zaprimljene prijave pokrenuta je potraga, a njezini osobni podaci i fotografija objavljeni su u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba.

Prema podacima iz evidencije, Mara Pejković ima prebivalište u Pejkovićima u Žeževici, na području općine Šestanovac, a kao datum nestanka navodi se 7. listopada 2026. godine. Nestala je na području Žeževice.

Visoka je oko 165 centimetara, srednje je tjelesne građe, ima plave oči, a broj obuće joj je 38.

Policija poziva sve građane koji su Maru Pejković vidjeli ili raspolažu bilo kakvim informacijama koje bi mogle pomoći u njezinu pronalasku da se odmah jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192.

Informacije se mogu dostaviti i elektroničkom poštom na adrese nestali@nestali.hr i splitsko-dalmatinska@policija.hr.