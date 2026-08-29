Nestala 89-godišnjakinja pronađena dronom: U potragu bili uključeni policija, HGSS i psi

Policijski službenici Postaje granične policije Ilok su u četvrtak, 27. kolovoza oko 20 sati zaprimili dojavu o nestanku 89-godišnje građanke Iloka.

Odmah po zaprimanju dojave policijski službenici započeli su s prikupljanjem obavijesti te su utvrdili kako se 89-godišnjakinja od svog doma udaljila nekoliko sati prije prijave nestanka.

U suradnji s djelatnicima Hrvatske gorske službe spašavanja žurno je pokrenuta potraga za nestalom osobom. U potragu su bili uključeni policijski službenici te pripadnici HGSS-a, uz korištenje službenih pasa i dronova policije i HGSS-a.

Na temelju prikupljenih obavijesti o okolnostima nestanka, kao i poznavanja životnih okolnosti nestale osobe, policijski službenici usmjerili su potragu na područje na kojem se očekivalo da bi se mogla nalaziti.

Tijekom pretrage terena policijski službenik je pomoću drona, oko kilometar udaljeno od njezina doma, uočio nestalu 89-godišnjakinju te je njezina lokacija odmah potvrđena.

Nedugo zatim na mjesto pronalaska pristigli su djelatnici hitne medicinske pomoći koji su 89-godišnjakinji pružili potrebnu medicinsku skrb te je potom prevezli u Nacionalnu memorijalnu bolnicu „Dr. Juraj Njavro“ Vukovar.

Ovaj događaj još je jedna potvrda spremnosti i profesionalnosti policijskih službenika u obavljanju njihovih zadaća, kao i važnosti brze reakcije i suradnje policije s drugim službama u situacijama u kojima je ugrožena sigurnost i život građana.