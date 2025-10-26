Nestala 12-godišnja Vanesa Mladar, zadnji put viđena u Kaštelima

Policija i obitelj tragaju za 12-godišnjom Vanesom Mladar, koja je nestala u Kaštelima 24. listopada 2025. godine. Nestanak se vodi u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.

Vanesa je hrvatska državljanka, rođena 2013. godine. Visoka je oko 167 centimetara, ima kestenjastu kosu, kestenjaste oči, ovalno lice, mali nos i srednje velike uši.

U trenutku nestanka bila je odjevena u bijelu majicu kratkih rukava, rozu trenirku i bež patike marke Adidas. Bila je u društvu 15-godišnjakinje.

Policija poziva sve građane koji imaju bilo kakve informacije o Vanesinom kretanju ili mogućem boravištu da se jave u najbližu policijsku postaju, na broj 192, ili putem e-mail adrese nestali@policija.hr

Svaka, pa i najmanja informacija, može pomoći u pronalasku djevojčice.