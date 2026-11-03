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NESREĆA U SPLITU Kamionu se oštetila konstrukcija, dijelovi završili na prometnici

Neobičan prizor
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Na Ulici slobode u Splitu danas je zabilježen neobičan prizor koji je privukao pozornost prolaznika i vozača. Na kamionu je došlo do oštećenja bočne konstrukcije, čiji su dijelovi završili izvan vozila.

Kako se može vidjeti na fotografiji s mjesta događaja, dijelovi konstrukcije i cerade kamiona vise uz vozilo, dok su na kolniku vidljivi razbacani ostaci. U neposrednoj blizini zaustavljeni su automobili, a iza jednog od njih postavljen je sigurnosni trokut.

"Upoznati smo s događajem. Dojavu da je u Ulici slobode u Splitu teretno vozilo udarilo u krošnju stabla zaprimili smo jutros, nešto poslije 10 sati. U događaju nema ozlijeđenih osoba, a policijski službenici obavit će očevid. Promet se na navedenoj dionici odvija bez poteškoća", otkrila je nakon upita za Dalmaciju Danas Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

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