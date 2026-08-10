Sudar u Splitu: Motociklist završio u bolnici, policija regulira promet

U ulici Zbora narodne garde došlo je do nesreće, sudara osobnog automobila i motocikla zbog koje su na teren upućene ekipe Hitne medicinske pomoći.

Splitska policija potvrdila nam je da je dojava o nesreći zaprimljene oko 11:50 sati, nakon čega su na teren izašle nadležne službe.

Motociklist je prevezen u bolnicu, no prema zasad dostupnim informacijama nema potvrđenih informacija o njegovim ozljedama.

Na mjestu događaja trenutno traje policijski očevid, a policijski službenici reguliraju promet.