Close Menu

Sudar u Splitu: Motociklist završio u bolnici, policija regulira promet

Prometuje se otežano

U ulici Zbora narodne garde došlo je do nesreće, sudara osobnog automobila i motocikla zbog koje su na teren upućene ekipe Hitne medicinske pomoći.

Splitska policija potvrdila nam je da je dojava o nesreći zaprimljene oko 11:50 sati, nakon čega su na teren izašle nadležne službe.

Motociklist je prevezen u bolnicu, no prema zasad dostupnim informacijama nema potvrđenih informacija o njegovim ozljedama.

Na mjestu događaja trenutno traje policijski očevid, a policijski službenici reguliraju promet.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
1
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
15
Mad
9