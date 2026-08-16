Nesreća u smjeru Planog: Velika šteta na vozilima, na terenu policija i Hitna pomoć

Kako doznajemo, večeras iza 23 sata došlo je do prometne nesreće u smjeru Planog. Prema prvim informacijama, vjerojatno je riječ o težoj prometnoj nesreći, no to zasad nije službeno potvrđeno. Na vozilima je nastala velika materijalna šteta, a trenutačno nije poznato koliko je osoba sudjelovalo u nesreći niti ima li ozlijeđenih.

Policija regulira promet

Na terenu su policijski službenici, kao i djelatnici Hitne medicinske pomoći. Policija regulira promet, koji se na tom dijelu prometnice odvija otežano. Više detalja o okolnostima prometne nesreće, kao i eventualno ozlijeđenim osobama, bit će poznato tijekom jutra.