Nesreća u Omišu: Dijete na romobilu završilo na pružanju liječničke pomoći

U Omišu se danas, nešto prije 18 sati, dogodila prometna nesreća u Vukovarskoj ulici u kojoj je sudjelovalo dijete na romobilu. Dijete je prevezeno na pružanje liječničke pomoći, a policija na mjestu događaja obavlja očevid.

Prema prvim informacijama, riječ je o običnom romobilu, a ne električnom.

Zasad nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, kao ni težina ozljeda djeteta.

Na mjestu događaja provodi se policijski očevid kojim će se utvrđivati sve okolnosti nesreće.

Više informacija očekuje se nakon završetka očevida.