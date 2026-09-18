Nesreća u Istri: Školski autobus sletio s ceste i udario u betonski stup, u njemu bilo šestero djece

Prometna nesreća dogodila se u četvrtak ujutro u Brtonigli, gdje je autobus koji je prevozio šestero djece u školu sletio s ceste i udario u betonski stup javne rasvjete. Srećom, nitko od djece nije ozlijeđen.

Nesreća se dogodila 17. rujna oko 7.30 sati. Prema informacijama Policijske uprave istarske, autobusom riječkih registracijskih oznaka upravljao je 45-godišnji državljanin Filipina.

Sletio u desnom zavoju

Vozač je u desnom zavoju izgubio nadzor nad autobusom i sletio s kolnika, nakon čega je bočnim dijelom vozila udario u betonski stup javne rasvjete.

U autobusu se u tom trenutku nalazilo šestero djece koja su putovala prema školi. Nitko od njih nije ozlijeđen.

Na stražnjim vratima autobusa nastalo je oštećenje koje je procijenjeno opasnim, zbog čega je vozilo isključeno iz prometa.

Prijevoznik je ubrzo organizirao drugi autobus pa su djeca njime nastavila put prema školi.

Protiv vozača pokrenut postupak

Policija je protiv 45-godišnjeg vozača pokrenula prekršajni postupak zbog kršenja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama.