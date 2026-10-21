Nesreća u Dalmaciji: Vjetar srušio deset metara dugu skelu na pješaka

Prava drama odvijala se u Šibeniku kada se građevinska skela uslijed naleta vjetra srušila na 65-godišnjeg pješaka koji je prolazio pločnikom. Muškarac je završio u bolnici, a policija je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja utvrdila sumnju na ozbiljne propuste u zaštiti na radu.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, incident se dogodio 25. rujna u poslijepodnevnim satima u Ulici biskupa Jerolima Milete.

Policija je zaprimila dojavu o padu skele na prolaznika te je odmah izašla na mjesto događaja. Ozlijeđeni 65-godišnjak vozilom hitne medicinske pomoći prevezen je u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Skela bila duga deset, a visoka dva metra

Očevidom, koji je proveden u suradnji s inspektorom zaštite na radu, utvrđeno je da je zbog naleta vjetra pala građevinska skela duga deset i visoka dva metra.

Skelu je postavio 56-godišnjak, izvođač radova i odgovorna osoba tvrtke.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila osnovanu sumnju da 56-godišnjak nije osigurao odgovarajuće zaštitne mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.

Slijedi kaznena prijava

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, protiv 56-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Srećom, unatoč padu velike metalne konstrukcije, 65-godišnji pješak zadobio je lakše ozlje