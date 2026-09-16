Nesreća u Dalmaciji: Tri osobe ozlijeđene, od toga dvije teško

U utorak, 15. rujna oko 18.45 sati na županijskoj cesti ŽC-6011 na predjelu Smokovića dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe zadobile teške i jedna osoba lake tjelesne ozljede.

Prema rezultatima očevida sumnja se da je do prometne nesreće došlo dok je 33-godišnji hrvatski državljanin upravljao automobilom američkih registarskih oznaka. Brzinu kretanja vozila nije prilagodio uvjetima i stanju ceste. Izlaskom iz zavoja izgubio je kontrolu nad automobilom te prelazi u prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera gdje dolazi do sudara s automobilom poljskih registarskih oznaka kojim je upravljao 34-godišnji državljanin Poljske.

Nakon prometne nesreće, 33-godišnji hrvatski državljanin je izašao iz automobila te se udaljio s mjesta događaja.

Liječnička pomoć u Općoj bolnici Zadar pružena je vozaču i putnicima, poljskim državljanima iz automobila poljskih registarskih oznaka. Kod 45-godišnje putnice, utvrđene su teške tjelesne ozljede, kod drugog putnika - djeteta, utvrđene su lake tjelesne ozljede dok vozača nije ozlijeđen.

Vozač u dobi od 33 godine naknadno je pronađen te mu je pružena liječnička pomoć u zadarskoj bolnici gdje je pregledom utvrđeno da je zadobio teške tjelesne ozljede. Zadržan je na daljnjem liječenju.

Nakon otpuštanja iz bolnice slijedi daljnje policijsko postupanje nad 33-godišnjakom.