Tri osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu, 28. studenoga, oko 3.40 sati na državnoj cesti D121 u Jezerima. Nesreću je, prema izvješću Policijske uprave šibensko-kninske, skrivio 18-godišnji vozač koji je automobilom upravljao pod utjecajem alkohola.

Mladi vozač pri ulasku u nepregledni lijevi zavoj nije prilagodio brzinu kretanja, zbog čega je izgubio kontrolu nad automobilom i izletio s ceste.

Pritom je udario u smjerokazni stupić i slomio ga, nakon čega je automobil završio u kameno-zemljanoj provaliji obrasloj visokim raslinjem. Vozilo se nastavilo nekontrolirano kretati još četrdesetak metara prije nego što se zaustavilo.

U automobilu bile i dvije mlade putnice

Liječnička pomoć pružena je 18-godišnjem vozaču i dvjema putnicama, 20-godišnjakinji i maloljetnici. Svima su u Općoj bolnici u Šibeniku utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Vozač je nakon pružene liječničke pomoći zadržan na daljnjem bolničkom liječenju, a uzeti su mu i uzorci krvi i urina radi analize.

Iz Policijske uprave šibensko-kninske izvijestili su da će protiv 18-godišnjaka nakon zaprimanja rezultata analize biti podnesena odgovarajuća prijava.