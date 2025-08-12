Nesreća na našem otoku: Automobil sletio s ceste i planuo u sekundi, buknuo požar

Vatrogascima s Paga mirnu večer prekinula je prometna nesreća u kojoj je automobil planuo u sekundi - srećom, sve je završilo bez žrtava.

Muškarac je noćas, nešto prije tri sata osobnim automobilom u Šimunima na jugozapadu Paga izletio s ceste - automobil je ubrzo zahvatio plamen, koji se proširio i na okolnu šumu. Vozilo je u potpunosti izgorjelo, a vatru je dodatno rasplamsao vjetar.

Na intervenciju je odmah izašla JVP Pag, s ukupno dva vozila i sedam vatrogasaca. Kako su potvrdili za Dnevnik.hr, požar je brzo ugašen te vatrogasci nisu imali nikakvih većih problema. Vozač osobnog automobila, srećom, nije ozlijeđen.