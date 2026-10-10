Nesreća na hrvatskoj željeznici: Vlaku otkazale kočnice, čak 11 vagona završilo u provaliji

Teška željeznička nesreća dogodila se u subotu ujutro, 10. listopada, na ulazu u željeznički kolodvor Meja, gdje je iz tračnica iskliznuo teretni vlak koji je prevozio žitarice. Čak 11 vagona završilo je u provaliji, a na kolodvoru je nastala velika materijalna šteta.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila u 9.25 sati, a u njoj, srećom, nitko nije ozlijeđen.

Riječ je o teretnom vlaku prijevoznika Transagent, koji se kretao u smjeru Rijeke.

Strojovođa upozorio da ne može zaustaviti vlak

Posebno zabrinjavaju okolnosti koje su prethodile iskliznuću.

Prema dosad utvrđenim informacijama, strojovođa je prije nesreće obavijestio dispečera da su na vlaku otkazale kočnice te da ga ne može zaustaviti.

Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja.

Razmjeri nesreće iznimno su veliki. Jedanaest vagona sletjelo je u provaliju, dok su lokomotiva i preostala dva vagona ostali na području kolodvora.

Kolodvor zatvoren za sav promet

Zbog nesreće i nastale velike materijalne štete željeznički kolodvor Meja zatvoren je za sav promet.

Iako je iskliznuće prouzročilo znatnu štetu na željezničkoj infrastrukturi i vlaku, najvažnije je da u nesreći nije bilo ozlijeđenih.

Točne okolnosti događaja i uzrok otkazivanja kočnica tek se trebaju utvrditi. Prema zasad dostupnim informacijama, upravo je problem s kočnicama prethodio nesreći koja je dovela do slijetanja 11 vagona u provaliju.