NESREĆA NA CETINI Turistkinja teško stradala na raftingu, helikopterom prevezena u Split

Na dežurni telefon HGSS Stanice Split ovog četvrtka u 17:20 sati stigao je poziv da je na Cetini, nizvodno od Oblačnika, došlo do nesreće. Strana državljanka, sudionica raftinga, pri padu, zadobila je teške ozljede noge, uključujući probodnu ranu bedra, lom noge i moguću ozljedu kralježnice. U blizini mjesta nesreće zatekao se član HGSS Stanice Split koji je čuo zapomaganje, odmah alarmirao žurne službe te do njihova dolaska pružao prvu pomoć unesrećenoj.

Prema mjestu nesreće hitno je krenulo 17 članova splitske stanice te jedan iz Stanice Makarska, s navalnim vozilima, a na teren su izašli i vatrogasci iz Gata, policija, te hitna medicinska pomoć. Zbog težine ozljeda pozvana je helikopterska hitna služba.

U 18:40 sati krenuo je transport te je unesrećena predana helikopterskom timu u 18:50 sati s kojim je prevezena u splitsku bolnicu.