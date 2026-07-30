Nesreća na Braču, koš se srušio na dijete: "Prevezen je gliserom u KBC Split"

Na Braču je u Splitskoj oko 22 sata u srijedu došlo do pada koša na dijete na igralištu.

Kako piše 24 sata, dijete se igralo, obična igra... nitko nije očekivao tako nešto strašno - kaže za 24 sata čitatelj. Iz policije pak dodaju da se ne radi o težim ozljedama.

- Dijete je zadobilo lakše ozljede, a policija je na mjestu događaja. Očevid je u tijeku, potvrdili su iz Operativno komunikacijskog centra PU splitsko-dalmatinske.

- Pao je koš na dijete, tu je policija. Koliko znamo, dijete se igralo, obična igra... nitko nije očekivao tako nešto strašno - kaže čitatelj 24 sata koji dodaje da su ga odveli gliserom u Split.

Iz policije dodaju da će nakon očevida biti poznato više informacija o tome kako je došlo do pada koša.