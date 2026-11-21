Hrvatski autoklub (HAK) upozorava vozače na nepovoljne uvjete na pojedinim prometnicama diljem zemlje. Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, a dodatnu opasnost predstavljaju mogući odroni i magla.

Poseban oprez potreban je na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8), gdje postoji povećana mogućnost odrona. Ponegdje vidljivost dodatno smanjuje magla, zbog čega se vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti te održavaju dovoljan sigurnosni razmak.

Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb zabilježena je prometna nesreća na 74. kilometru, između čvorova Čavle i Kikovica, na kolniku u smjeru Zagreba. Prema informacijama HAK-a, promet se na tom dijelu autoceste odvija po dvije prometne trake.

Za razliku od cestovnog prometa, u pomorskom prometu nema poteškoća.