NESREĆA KOD VENECIJE Poginula mlada Hrvatica, bila je trudna

U tragičnoj nesreći autobusa kod Venecije preminula je mlada žena.

Prema informacijama kojima u ovom trenutku raspolaže Index, radi se o 24-godišnjoj ženi koja je bila trudna i to, prema nekim informacijama do kojih su iz Indexa došli, u visokom stupnju trudnoće. Sa suprugom je bila na medenom mjesecu. On je na intenzivnoj njezi u teškom stanju i životno je ugrožen.

Riječ je o bračnom paru iz Splita. Kako se neslužbeno doznaje, vjenčali su se prije tri tjedna, piše Index.

U autobusu je bilo dvoje Hrvata. I talijanski Corriere della Sera objavio je da je među poginulima jedna osoba iz Hrvatske.

Među 21 poginulim je i pet ukrajinskih državljana, Nijemac, Francuz i Talijan.

Što se dosad zna o tragičnoj nesreći

Nesreća se, podsjetimo, dogodila jučer oko 19.45 u gradu Mestre, 9 kilometara od središta Venecije, kada je autobus s turistima udario u zaštitnu ogradu na nadvožnjaku, zatim se prevrnuo i pao s visine od nešto više od 10 metara na krov.

Autobus je prevozio četrdesetak talijanskih i stranih turista koji su bili upravo posjetili Veneciju i vraćali se u svoj kamp.

Iz još neutvrđenog razloga, vozilo, koje se kretalo po mostu, udarilo je u sigurnosnu ogradu i odletjelo u prazno, srušivši se u blizini željezničke pruge između Mestrea i Marghere, dva grada koja čine dio grada Venecije.

"Autobus se prevrnuo. Udarac je bio strašan jer je pao s više od 10 metara", rekao je zapovjednik venecijanskih vatrogasaca Mauro Luongo novinarima na licu mjesta.

Bilanca žrtava nije se promijenila tijekom noći: 21 osoba je poginula, a najmanje 15 ih je ozlijeđeno, objavio je regionalni predsjednik na Facebooku. Među preminulim žrtvama je i novorođenče.

"Glavna hipoteza u ovom trenutku je da se vozač autobusa (...) osjećao loše", naveo je Luca Zaia, piše Index.

Istražitelji identificiraju žrtve

Istražitelji nastoje identificirati žrtve koje u trenutku nesreće nisu kod sebe imale osobne dokumente, posebno provjerom registara kampa u kojem su boravili.

Trup autobusa uklonjen je tijekom noći, a cesta je ponovno u srijedu ujutro otvorena za promet, javlja dopisnik AFP-a s lica mjesta, piše Index.

Prefekt Venecije, koji je otvorio istragu, najavio je tijekom prijepodneva konferenciju za novinare, zajedno s vatrogascima, zdravstvenim službama i policijom.

Zastave su u regiji Veneto spuštene na pola koplja.