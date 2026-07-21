Nesreća kod Omiša: Quad sletio s ceste, dvije osobe završile u bolnici

Dvije osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak oko 14.35 sati dogodila u mjestu Podašpilje na području Omiša.
Prema prvim informacijama iz policije, vozač quada izgubio je nadzor nad vozilom, nakon čega je izletio izvan kolnika.
U nesreći su ozlijeđene dvije osobe koje su vozilom Hitne medicinske pomoći prevezene u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Prema prvim informacijama, ozljede ne bi trebale biti teške.
Policija je obavila očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove prometne nesreće.
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