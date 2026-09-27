NESLUŽBENI REZULTATI ZA MEJE: HDZ i DP vode, slijedi lista Pjera Baranovića

Prema neslužbenim rezultatima koje doznajemo nakon zatvaranja birališta na kotarskim izborima u Splitu, najviše glasova na Mejama osvojila je koalicijska lista HDZ-a i Domovinskog pokreta – 243. Slijedi lista grupe birača Pjere Baranovića sa 187 glasova, dok je zajednička lista Centra, Direkta, Možemo! i SDP-a dobila 113 glasova.

Riječ je o još uvijek neslužbenim podacima, a konačne rezultate treba potvrditi nadležno izborno povjerenstvo.

Listu HDZ-a i DP-a, koja je na glasačkom listiću bila pod rednim brojem 3, predvodi Ante Bekavac, dosadašnji predsjednik Vijeća Gradskog kotara Meje. Prema trenutačno dostupnim brojkama, njegova lista ima 56 glasova više od drugoplasirane Baranovićeve liste. Baranovićeva lista nastupila je pod brojem 1, dok je pod brojem 2 bila koalicija Centra, Direkta, Možemo! i SDP-a, čiji je nositelj Srđan Marinić.

Tri liste prema dostavljenim neslužbenim podacima zajedno imaju 543 glasa. Službena potvrda rezultata i raspodjela mandata u novom sazivu Vijeća Gradskog kotara Meje tek se očekuju.