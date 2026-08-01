Neslužbeni detalji tragedije: Jedno dijete išlo je u osnovnu, drugo u srednju školu

U obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju u subotu ujutro izbio je požar nakon kojeg su pronađena beživotna tijela oca i dvoje djece.

Kako je izvijestila Policijska uprava krapinsko-zagorska, dojava o požaru zaprimljena je nešto prije 7.30 sati. Na mjestu događaja intervenirale su žurne službe koje su zatekle tri mrtve osobe.

Susjedi tvrde kako su čuli tri pucnja nakon čega je izbio požar, ali i da je u kući živjela četveročlana obitelj, a majka je u vrijeme tragedije bila na poslu. Neslužbeno, jedno preminulo dijete je završavalo osnovnu, a drugo srednju školu. Policija je izvijestila da slijedi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i uzrok izbijanja požara.

Dimilo se i čula se eksplozija

"Zatekli smo izdimljavanje kroz sve prozore, koji su bili otvoreni vjerojatno od same eksplozije. U dojavi je bilo da se čula eksplozija. Pristupili smo unutarnjoj navali i lokalizaciji požara", ispričao je Antonio Vidiček, voditelj smjene Zagorske javne vatrogasne postrojbe, piše Net.hr.