Neretvanski slavuj slavi 20 godina karijere: Branko Medak sprema veliki koncert, stižu Kondža, Nižetić, Peco i brojni prijatelji

Prije starta nedavnoga Maratona lađa, pred brojnim auditorijem na obalama Neretve i širom Hrvatske, jer je prijenos prenosio HRT, hrvatsku himnu „Lijepa naša domovino“ otpjevao je Branko Medak, 37-godišnji glazbenik, tekstopisac i skladatelj koji za nekoliko dana obilježava hvale vrijedan jubilej – 20 godina glazbene karijere. Uspješne!

Prije gala koncerta „20 godina s vama“ zakazanog za 25. kolovoza ove godine, na kojem će kao njegovi gosti nastupiti Zorica Kondža, Klapa Kaše, Marko Pecotić Peco, Alen Nižetić, Duje Stanišić, Nevena Ereš Gnječ i drugi prijatelji, Branko se prisjetio glazbenih početaka i puta koji je prošao u zadnja dva desetljeća, piše Rogotin Portal i Dubrovački vjesnik.

Otac mu, kao petogodišnjaku, kupio klavijature

„Glazbu sam zavolio još kao dijete, a kada sam imao pet godina otac mi je kupio klavijaturu. Do odlaska u splitsko Sjemenište, pjevao sam u crkvi i u folkloru, folkloraš sam tri desetljeća, a u samome sjemeništu upoznao sam mandolinu, tamburicu i klavir. A za početak moje glazbene karijere mogu zahvaliti mojim kumovima, dvojici braće Ćelić, koji su me 2006. godine prijavili na „Glas Neretve“, natjecanje pjevača amatera. Tu sam osvojio prvu nagradu publike i treću nagradu žirija. I onda su krenule gaže s harmonikom, a 2007. osnovana je grupa „Vertigo“. Nastupali smo na svadbama, krštenjima, pričestima i sličnim slavljima i to je trajalo do 2015. godine“, prisjeća se Branko i ističe kako je, u stvari, svoju prvu autorsku pjesmu snimio već 2005. Zove se „Majko Neretvanko“ i pjesma je bila himna udruge lađarica „Neretvanke“, gdje je Brankina majka bila jedna od osnivačica.

Početkom ozbiljnog glazbenog puta ovaj neretvanski slavuj označava 2015. godinu kada je snimljena „Repatica“. Godinama je nizao brojne nagrade na mnogim festivalima, spomenimo samo Opuzen, Šibenik, Marko Polo fest, Split, ali sada više ne nastupa na festivalima. Ima svoj band, zove se „Jexi“, s kojim održava koncerte i svira na svadbama. Godišnje ih „odrade“ između 120 i 130.

Zahvala mnogima, a najprije obitelji

Ovaj zanimljivi čovjek prepun duha, vjere i glazbenog talenta, s ponosom će istaknuti kako su ga u dosadašnjem glazbenom životu pratili isključivo domaći ljudi. „To su, prije svega, Denis Batinović Pekma, kojem sam neizmjerno zahvalan na suradnji, Ivica Brnas Fudo, Goran Komazin Meka, koji me među prvima prepoznao, a već desetljeće i pol prati me isti čovjek, moj brat, prijatelj i kum – Domagoj Mustapić“, reći će Branko.

I dodati kako je on „najponosniji otac na svijetu“, jer ima prekrasnu obitelj koju smatra životnim temeljem, utočištem i izvorom životne snage. To su njegove princeze Lucija, Nina i Pia Mihaela, ponosni sin Toma Jošua i „predivna supruga Josipa“.

Podsjetimo da je uoči Brankovoga nastupa na Splitskom festivalu 2018. godine, Croatica Records objavila debitantski album s 12 pjesama poput “Dalmacija uvik fali”, “Repatice”, “Karma južnjačka” duet s Davorom Radolfijem, te “Feral” i “Imat tebe cilu”. Mnoge od tih pjesama su i nagrađivane na festivalima kao sto su Melodije hrvatskog juga, Marko Polo fest itd. Prvi put Branko je nastupio na Splitskom festivalu 2017., a već iduće godine s pjesmom “Kad zapiva Dalmacija” osvojio je treću nagradu splitske publike, a njegova suradnja s Davorom Radolfijem i pjesma “Karma južnjačka” proglašena je jednim od najboljih dueta te godine.

Nakon uspješnog i veoma izvođenog albuma „Dalmacija uvik fali“, Branko je svoj drugi album „Dokle dišem bit ću tvoj“ izdao 2023. u izdanju Croatia Recordsa. Na tom albumu je ostvario i suradnje s Tedijem Spalatom u pjesmi “Jutro jutra mog”, i s Draženom Zečićem u pjesmi “Zbogom”. Na istom albumu nalazi se duet s Dujom Stanišićem i “Pismo moja” koja je pobijedila na Festivalu šibenske šansone 2022. (1. nagrada publike), piše Rogotin Portal i Dubrovački vjesnik.

Glazbene nagrade Branke Medaka:

2006. Glas Neretve: 3. nagrada publike i 1. nagrada žirija s pjesmom Vinka Coce “Izliči mi dušu pismom”

2007. Glas Neretve: 1. nagrada publike s pjesmom Vinka Coce “Daleko je srce“

2015. Melodije hrvatskog juga Opuzen: 2. nagrada publike s pjesmom ”Repatic

2016. Melodije hrvatskog juga Opuzen: Grand Prix u duetu s Nevenom Ereš i pjesmom ”Moja Dalma”

2017. Melodije hrvatskog juga Opuzen: 1. nagrada žirija za pjesmu “Imat tebe cilu“

2017. Marko Polo fest:Nagrada radijskih postaja za pjesmu “Feral”

2018. Splitski festival:3. nagrada publike za pjesmu “Kad zapiva Dalmacija”

2018. Melodije hrvatskog juga Opuzen: Grand Prix za pjesmu “Tri gitare” sa Zoranom Bebićem Bebom i Marijanom Zgonc

2019. Melodije hrvatskog juga Opuzen: 1. nagrada publike za pjesmu “Pisma Vinku”

2020. Marko Polo fest: Grand Prix za pjesmu “Pisma tvoje pisme”

2021. Festival dalmatinske šansone Šibenik: 3. nagrada stručnog žirija za pjesmu “Mir u srcu”

2022. Festival dalmatinske šansone Šibenik: 1. nagrada publike za pjesmu “Pismo moja”

2023. Festival dalmatinske šansone Šibenik: 2. nagrada publike za pjesmu “Daj mi noćas more ti”

2025. Melodije hrvatskog juga Opuzen: 1. nagrada publike za pjesmu “Moj brat”