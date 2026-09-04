Neretvanske mandarine još nisu svugdje spremne za berbu: Objavljeni rezultati prvih analiza

Prve ovogodišnje analize ranih sorti mandarina u Dolini Neretve pokazale su da je tek manji dio plodova dosegnuo uvjete dozrelosti propisane za početak berbe. Na temelju rezultata prvog roka ispitivanja, Povjerenstvo za mandarine Dubrovačko-neretvanske županije preporučilo je da se berba i otkup započnu samo na dijelu lokaliteta i za one sorte koje su zadovoljile propisane kriterije, dok će se za ostale provoditi daljnje praćenje i dodatne analize, piše Dulist.

U svrhu davanja preporuke o određivanju početka berbe mandarina u Dolini Neretve za 2026. godinu, Povjerenstvo za mandarine Dubrovačko-neretvanske županije zatražilo je od Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku provedbu fizikalno-kemijskih analiza uzoraka plodova ranih sorti Zorica rana, Iwasaki i Ichimare s lokaliteta Jasenka, Bostanac, Glog, Modrič, Vidrice i Metković.

Analize su provedene na uzorcima prikupljenim 1. rujna 2026. godine, u prvom roku ispitivanja. Ukupno je analizirano 19 uzoraka, među kojima šest uzoraka sorte Zorica rana, šest uzoraka sorte Ichimare te sedam uzoraka sorte Iwasaki.

Tijekom ispitivanja utvrđivani su udio soka, vodljivost, pH vrijednost, ukupna kiselost izražena kao limunska kiselina, topljiva suha tvar (Brix), sadržaj šećera te omjer topljive suhe tvari i kiselina. Riječ je o parametrima dozrijevanja propisanim Pravilnikom o tržišnim standardima za voće i povrće, kao i dodatnim kriterijima za zaštićenu Neretvansku mandarinu.

Rezultati analiza pokazali su da je od ukupno 19 uzoraka njih pet dosegnulo minimalne uvjete dozrelosti propisane Pravilnikom, koji uključuju udio soka od najmanje 40 posto, topljivu suhu tvar od najmanje osam stupnjeva Brixa, udio kiselina od 0,8 do 1,5 posto te omjer šećera i kiselina od najmanje 6,5:1.

Uvjete su zadovoljila tri uzorka sorte Ichimare s lokaliteta Glog, Vidrice i Metković, jedan uzorak sorte Zorica rana s lokaliteta Jasenka te jedan uzorak sorte Iwasaki s lokaliteta Metković.

Dodatne kriterije za Neretvansku mandarinu, među kojima je i omjer topljive suhe tvari i kiselina od najmanje 7:1, zadovoljilo je devet uzoraka. Riječ je o tri uzorka sorte Zorica rana s lokaliteta Vidrice, Modrič i Metković, četiri uzorka sorte Iwasaki s lokaliteta Glog, Vidrice i Jasenka te dva uzorka sorte Ichimare s lokaliteta Bostanac i Jasenka.

Preostalih pet analiziranih uzoraka nije zadovoljilo ni uvjete propisane Pravilnikom ni dodatne kriterije za Neretvansku mandarinu.

S obzirom na to da samo manji dio uzoraka u prvom roku ispitivanja ispunjava propisane uvjete dozrelosti, Povjerenstvo preporučuje da se berba i otkup mandarina navedenih sorti na području Doline Neretve započnu samo za one sorte i lokalitete koji su zadovoljili kriterije. Za ostale se preporučuje nastavak praćenja i ponovna analiza u narednim rokovima kako bi se utvrdio optimalan trenutak berbe.