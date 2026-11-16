Neretvani spremaju veliku feštu u Splitu!

Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Splitu organizira jubilarnu 10. Noć Neretvana, koja će se održati u nedjelju, 6. prosinca, u restoranu Gusar u Splitu.

Riječ je o tradicionalnom okupljanju koje već deseti put povezuje Neretvane, njihove prijatelje i sve one koji njeguju ljubav prema neretvanskom kraju, njegovim običajima i zajedništvu.

Iz Društva pozivaju sve svoje članove, prijatelje Neretve, ali i sve zainteresirane građane da im se pridruže na ovoj posebnoj večeri i budu dio jubilarnog izdanja Noći Neretvana.

Svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem e-mail adrese drustvoneretvanast@gmail.com, na kojoj mogu dobiti i dodatne informacije o programu te svim detaljima događanja.

Organizatori se raduju još jednom zajedničkom druženju i pozivaju sve ljubitelje neretvanskog kraja da im se pridruže u Splitu.