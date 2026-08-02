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Neretva mu skida kapu: Stiže moćna pjesma o "ćaći Maratona", ovi stihovi dirnut će svakog lađara

Denis Batinović Pekma svoju je posvetu zaključio u prepoznatljivom, emotivnom i duhovitom tonu, poručivši Milojku da sve napisane riječi iskreno misli i potpisuje

"Maraton nije mulac, zna mu se ćaća" – snažnim stihovima započinje nova pjesma posvećena Milojku Neretvanskom, čovjeku čije je ime neraskidivo povezano s Neretvom, lađama i lađarskom tradicijom.

Pjesmu izvode Josip Kudin Tabakalo, Klapa na Kantunu, Gradska glazba Opuzen i Milojko Neretvanski, dok tekst i glazbu potpisuje Denis Batinović Pekma. Za aranžman su zaslužni Jašar Murtezani i Stipe Murtezani. Prateće vokale otpjevali su članovi Klape na Kantunu, Dundo, Josip Jurković Joco, dok je solo dionicu na trubi izveo Zvonimir Vrankić. Pjesma je snimljena u studiju Prima Vista u Opuzenu, a uskoro se očekuje i objava videospota.

"U svakoj kući stoji slika neretvanske lađe"

Stihovi pjesme govore o čovjeku koji je svojim životom, ljubavlju i predanošću obilježio neretvanski kraj. U njima se posebno ističe njegova povezanost s Maratonom lađa, rijekom i generacijama mladih koje su odrasle uz veslo. "Veza si nas ka šturu, pleja ka krov i žuku. U svakoj kući uz križ i Krista stoji neretvanske lađe slika", dio je emotivnih stihova.

Autor pjesme poručuje kako je Milojko Glasnović Neretvi dao sve – svoju slobodu, obitelj, vrijeme i srce – te da nikada nije ni pomislio napustiti rijeku i način života koji ona predstavlja. "Neretva govori kroz Milojka. On je Neretvi dao sve, svoju slobodu i familiju, i nikada je nije promislio ostaviti. Pokazao je svima nama kako treba izgledati i tući pravo lađarsko srce", poručuje Pekma.

"Neretvansko duplo srce"

Posebno snažan dio pjesme donosi stihove u kojima se Milojku zahvaljuje za sve što je učinio za Neretvu i njezine ljude. "Zna se ćaća Maratona navik i navijeke. Milojko, Miljko, Neretva ti kapu skida. Evala ti svake suze, Milojko, neretvansko duplo srce", stoji u pjesmi.

Denis Batinović Pekma svoju je posvetu zaključio u prepoznatljivom, emotivnom i duhovitom tonu, poručivši Milojku da sve napisane riječi iskreno misli i potpisuje. "Pismu šta sam ti napisao i ove pošećerene riči uistinu mislim i potpisujem. Samo da znaš da ti ne mislim davati za misu ni za kuću jer sam na ovaj način podmirija sve prema tebi, najveći Neretvanine", poručio je Pekma.

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