Neredi na splitskim ulicama uoči Ajaxa opet goruća tema

U Zagrebu je danas održana svečanost polaganja kamena temeljca Nacionalne dječje bolnice kojoj su nazočili premijer Andrej Plenković i Irena Hrstić, ministrica zdravstva.

Prije samog polaganja kamena temeljca potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za prvu fazu projekta, ukupne vrijednosti 237,5 milijuna eura, od čega gotovo 218 milijuna eura čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj.

Tom je prilikom izjavu medijima dao premijer Andrej Plenković, koji je rekao da je posebno zanimljivo to što će se za grijanje nove bolnice, koja će imati najsuvremeniju opremu, koristiti geotermalna energija. "Ovo je ogroman doprinos hrvatskom zdravstvu", naglasio je dodavši da se ovime zaokružuje proces modernizacije zdravstva u Zagrebu, ali i u Hrvatskoj.

Izbori u Srbiji

Premijer kaže da je razgovarao s Ilijom Srdanovićem, nositeljem studentske liste koja je jučer pobijedila na parlamentarnim izborima u Srbiji. "Poruka građana Srbije je vrlo jasna, željeli su promjenu", kaže Plenković dodajući da je ovo potpuno nova situacija za Srbiju, da se cijela politička scena u toj zemlji svela na dva bloka. Pobjednici imaju veliku odgovornost, poručio je. "Nadamo se da će odnosi sa susjednim zemljama biti u njihovom fokusu. Vjerujemo da će u procesu suodlučivanja odlučiti i o izvršnoj vlasti, koliko sam razumio to još nije odlučeno", kaže, prenosi N1.

Na pitanje o tome kakve odnose očekuje sa Srbijom, Plenković kaže da očekuje bolje odnose.

"Što se tiče poruka koje su poslali jučer, lideri Studentske liste, mislim da su imali vrlo razumne poruke. Činjenica je Vučić odmah priznao poraz, govori da bi tranzicija, koliko mogu procijeniti, trebala biti mirna. Koliko će trajati, to ne mogu reći", kaže Plenković dodajući da sami moraju riješiti probleme društva u Srbiji.

Što se tiče članstva u EPP-u, Plenković kaže da ne može točno reći što čeka SNS.

Odnos s DP-om

Na pitanja o odnosu s DP-om i smjeni državnog tajnika u MUP-u, Plenković kaže da Tomislav Bilandžić nije član DP-a. "Jasno je da ga DP ne doživljava kao svog državnog tajnika. Moram i s njim razgovarati, predsjednik Vlade je onaj koji predlaže državne tajnike. Što se tiče njegovog rada, nitko od nas nije primijetio da ima ikakvih primjedbi. Riječ je o hrvatskom branitelju, bivšem policajcu, on je dao podršku radu policije, a državni tajnik je u MUP-u. Mi smo razumjeli da taj državni tajnik više nije netko tko je iz kvote DP-a. On nije napravio ništa loše što se tiče Vlade, to mi je bitno, ljudi nisu loptice, dogovorit ćemo se", jasan je Plenković.

Što se tiče amandmana na proračun, dogovoreno je da će cijeli paket biti prenešen u 2027. godinu, otkriva premijer, prenosi N1.

Ono što se u Splitu dogodilo je za svaku osudu, kaže Plenković govoreći o incidentima tijekom utakmice Hajduka i nizozemskog Ajaxa, i to je jasno rečeno i iz DP-a. Za rad MUP-a nije adresa politika, zaključio je