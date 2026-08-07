Neprežaljeni Bani je umro prerano. U njegovu čast igra se turnir na kojemu se okuplja čitav Tomislavgrad

U Tomislavgradu je u četvrtak započelo novo izdanje turnira u uličnoj košarci Streetball "Branimir Mašić – Bani 2026.", koji se tradicionalno održava u znak sjećanja na duvanjskog košarkaša Branimira Mašića Banija.

Ovogodišnji turnir okupio je šest juniorskih i jedanaest seniorskih ekipa iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a susreti se igraju prema službenim FIBA 3×3 pravilima.

Košarkaška nadmetanja održavaju se u večernjim satima na igralištu Osnovne škole Ivana Mažuranića, gdje se već prve večeri okupio velik broj gledatelja. Turnir će i narednih dana donijeti niz susreta, a publika u Tomislavgradu ponovno ima priliku pratiti atraktivnu uličnu košarku i istodobno odati počast Baniju, u čije se ime ovo sportsko okupljanje održava.

"Bani je i sam htio organizirati ovakav turnir"

Turnir je i ove godine podijeljen u dva dijela. Prvi dan bio je rezerviran za juniorske ekipe te natjecanja za najmlađe, među kojima su mini basket poligon, izvođenje slobodnih bacanja i natjecanje u šutiranju trica. Na juniorskom turniru nastupilo je šest ekipa, dvije iz Tomislavgrada i četiri iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Najuspješnija je bila ekipa TD Elmin iz Jablanice, drugo mjesto osvojio je Mostar, dok je treće pripalo ekipi Grude.com.

Posebnu pažnju privukla su natjecanja za djecu rođenu 2011. godine i mlađu. Više od 50 dječaka i djevojčica okušalo se u četiri različite discipline, a organizatori ističu kako je upravo njihov osmijeh i radost ono zbog čega turnir ima posebnu vrijednost.

"Upravo su najmlađi bili glavna nit vodilja kada je Bani prije nekoliko godina došao na ideju organizacije ovakvog turnira. Želio je djeci približiti košarku, potaknuti ih da se bave sportom i privući ih u HKK Tomislav. Zato su nam njihova natjecanja i danas jedan od najvažnijih dijelova cijele manifestacije", kažu nam organizatori turnira, Banijevi prijatelji.

"Posjećenost turnira govori koliko je Bani značio Tomislavgradu"

Sljedeća dva dana rezervirana su za seniorski turnir na kojem sudjeluje 16 ekipa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Najbolje očekuje nagradni fond od 7.500 konvertibilnih maraka, a organizatori ističu da iz godine u godinu raste i kvaliteta ekipa i zanimanje publike.

Da Branimir Mašić Bani i dalje zauzima posebno mjesto u srcima svojih sugrađana najbolje potvrđuje atmosfera tijekom turnira. Tribine su svake godine ispunjene, a u gradu se mogu vidjeti brojni ljudi koji nose prigodne majice izrađene njemu u čast.

"Sama posjećenost turnira govori što je Bani značio Tomislavgradu. Kako je na prvom izdanju rekao njegov prijatelj Krešo, za doći na turnir posvećen Baniju nije potrebno voljeti košarku, dovoljno je da ste ga poznavali ili barem jednom razgovarali s njim", ističu organizatori.

Uz sportski dio, turnir ima i humanitarnu dimenziju. Prošle godine uvedena je humanitarna tombola, a prikupljena sredstva donirana su Udruzi Nada. Ove godine prihod od tombole bit će namijenjen stipendiranju dvoje studenata slabijeg imovinskog stanja.

Organizatori poručuju da će, dok god budu u mogućnosti, nastaviti čuvati uspomenu na Banija kroz ovaj turnir, a već sada najavljuju da za iduću godinu, kada će biti održano peto izdanje memorijala, pripremaju poseban program.

Neprežaljeni Branimir Mašić Bani bio je košarkaš Zrinjskog, Brotnja i Tomislava. Bio je jedan od najomiljenijih ljudi u Duvnu

Branimir Mašić je bio istaknuti sportski djelatnik iz Tomislavgrada, bivši košarkaš, trener mlađih kategorija i predsjednik HKK Tomislav. Iznenada je preminuo 3. rujna 2022. u 32. godini života, a njegova smrt duboko je pogodila sportsku zajednicu u Hercegovini.

Tijekom igračke karijere nastupao je za HKK Tomislav, a igrao je i za HKK Zrinjski Mostar te HKK Brotnjo. Najzapaženije razdoblje bilo mu je u Zrinjskom, kada je klub nastupao u Balkanskoj ligi. Nakon završetka aktivnog igranja posvetio se radu s mladim košarkašima kao trener te je obnašao dužnost predsjednika HKK Tomislav.

Bani je bio i jedan od najomiljenijih ljudi duvanjskog kraja, div od 206 centimetra koji je zračio blagošću, prijateljstvom i ljubaznošću prema svima koje je susretao. U čitavom Tomislavgradu, ali i široj Hercegovini, Banija pamte samo po dobru.

Na igralištu Osnovne škole Ivana Mažuranića, gdje je proveo cijelo svoje djetinjstvo, stoji mural s njegovim likom.