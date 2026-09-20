Nepoznati počinitelj ukrao novčanik 49-godišnjem Nijemcu

Na području Policijske uprave zadarske tijekom proteklog dana, 19. i 20. rujna, evidentirana je jedna krađa.

Prema priopćenju policije, nepoznati počinitelj 19. rujna u Zadru, na predjelu Poluotoka, otuđio je novčanik s novcem i osobnim dokumentima u vlasništvu 49-godišnjeg državljanina Njemačke.

Materijalna šteta procjenjuje se na oko stotinu eura.

Policija protiv nepoznatog počinitelja podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te provodi izvide s ciljem njegova otkrivanja.