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Nepoznati počinitelj 72-godišnjakinji ukrao torbicu, policija traga za njim

72-godišnjakinja ostala bez torbice, mobitela i novca

Tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave zadarske evidentirana je jedna krađa te 13 prometnih nesreća.

Krađa se dogodila u petak, 24. srpnja, na zadarskom predjelu Žmirići. Prema informacijama policije, nepoznati počinitelj otuđio je torbicu u vlasništvu 72-godišnjakinje, u kojoj su se nalazili mobitel i novac.

Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina eura.

Policija je protiv nepoznatog počinitelja podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te provodi izvide kako bi ga pronašla.

U istom razdoblju, od 24. do 25. srpnja, na području Policijske uprave zadarske zabilježeno je i 13 prometnih nesreća. U jednoj od njih jedna je osoba zadobila lake tjelesne ozljede.

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