Neorić prvi put domaćin međunarodnog borilačkog spektakla: Stižu borci iz četiri zemlje, ulaz je besplatan

Neorić će u nedjelju, 2. kolovoza 2026. godine, prvi put ugostiti međunarodni borilački spektakl Rumble in the Jungle 8 – Muaythai Edition.

Program na otvorenom sportskom igralištu počinje u 20 sati, a manifestaciju organizira Klub tajlandskog boksa Mornar Split, uz potporu Hrvatskog saveza tajlandskog boksa.

Riječ je o osmom izdanju događaja koji se prethodnih godina održavao na drugim lokacijama, a sada prvi put stiže u Neorić, gdje će spojiti vrhunski sport, humanitarnu akciju i promociju Dalmatinske zagore.

U Neorić stižu borci iz Hrvatske i susjednih zemalja

Ovogodišnje izdanje imat će međunarodni karakter. Uz najbolje hrvatske borce, u Neorić dolazi reprezentacija Crne Gore, kao i borci iz Slovenije te Bosne i Hercegovine.

Organizatori ističu kako međunarodni odaziv potvrđuje sve veći ugled koji je manifestacija stekla u regiji.

Publiku očekuju atraktivne Muaythai borbe, a među glavnim imenima večeri bit će domaći borac iz Neorića Jozo Stupalo, zatim Vito Stojčić, Andrej Ramljak te brojni drugi hrvatski i inozemni borci.

Besplatan ulaz i humanitarna akcija

Ulaz na događaj bit će besplatan, dok će svi posjetitelji koji to žele moći ostaviti dobrovoljni prilog za Udrugu Down 21 Split.

Na taj će način sportska večer dobiti i snažnu humanitarnu dimenziju, a prikupljenim prilozima građani će moći podržati rad Udruge.

Poseban gost večeri Igor Cukrov

Poseban gost večeri bit će poznati hrvatski pjevač Igor Cukrov, a organizatori očekuju i dolazak velikog broja uglednih sportaša, sportskih djelatnika te osoba iz javnog života.

Cilj događaja je promovirati Muaythai, potaknuti djecu i mlade na bavljenje sportom, predstaviti ljepote Dalmatinske zagore te pokazati kako sport može biti snažan pokretač zajedništva, solidarnosti i humanosti.

Organizatori pozvali građane da podrže borce i humanitarnu akciju

Organizatori pozivaju građane i ljubitelje sporta da u nedjelju dođu u Neorić i budu dio jedinstvenog međunarodnog sportskog i humanitarnog događaja.

– Neorić prvi put postaje domaćin manifestacije Rumble in the Jungle, a svi zajedno imamo priliku pokazati da sport spaja ljude, nadahnjuje zajednicu i čini dobro – poručili su organizatori.