Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Lokomotive na Maksimiru utakmicu 14. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli ovaj susret dočekuju kao vodeća momčad prvenstva s osvojenih 29 bodova, odnosno 4 više od drugoplasiranog Dinama koji ima utakmicu manje.

Prvi ovosezonski dvoboj Hajduka i Lokomotive odigran je 31. kolovoza na Poljudu, a Bijeli su tada slavili s 2:0 golovima Šege i Šotičeka.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Filip Đerđ iz Darde, a četvrti je sudac Marko Crnojević iz Novske. VAR je sudac Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

U 35. je minuti Toricda podignula poruku na jugu Maksimira, a na njoj je pisalo: MAJKO STARA, NEMOJ PLAKAT VEĆ PODIGNI GLAVU GORE / ZBOG SINOVA HEROJA, TROBOJNICE SVUD VIJORE!

Na ogradi je Maksimira jedan predmet privukao pažnju. Naime, Torcida je na jugu postavila bijeli jastuk u znak sjećanja na Kristiana Josipa Periša. Obitelj Periš odabrala je jastuk kao simbol večerašnje komemoracije koja će se održati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu s početkom od 18:30. Pozvali su građane da ga ponesu na okupljanje pod porukom 'Nećete nas ugušiti'. Kristian Josip Periš ubijen je prije točno mjesec dana.