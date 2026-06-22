Neočekivan udarac za Egipat na Svjetskom prvenstvu: Sigurnosne službe odbile zahtjev reprezentacije

Egipatska nogometna reprezentacija suočila se s neočekivanim logističkim problemima tijekom nastupa na Svjetskom prvenstvu nakon što joj je odbijen zahtjev za ostankom u Seattleu poslije pobjede protiv Novog Zelanda.

Egipatski nogometni savez potvrdio je da sigurnosne vlasti nisu odobrile plan momčadi da nakon utakmice ostane u Seattleu kako bi se što bolje pripremila za sljedeći susret. Umjesto toga, reprezentacija se morala vratiti u Spokane, gdje se nalazi njezina baza tijekom turnira.

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Egipćani su u odličnom raspoloženju nakon što su svladali Novi Zeland rezultatom 3:1 i tako ostvarili prvu pobjedu u povijesti svojih nastupa na svjetskim prvenstvima. Među strijelce se upisao i najveća zvijezda momčadi Mohamed Salah, a osvajanje tri boda značajno je povećalo izglede Egipta za plasman u osminu finala.

Prema planu stručnog stožera, reprezentacija je nakon utakmice trebala ostati u Seattleu kako bi izbjegla dodatna putovanja i omogućila igračima kvalitetniji oporavak uoči ključnog ogleda protiv Irana.

Izbornik Hossam Hassan pojasnio je situaciju u izjavi koju je objavio Egipatski nogometni savez.

"Sigurnosne vlasti odbile su zahtjev momčadi da ostane u gradu Seattleu kako je planirano nakon utakmice s Novim Zelandom na Svjetskom prvenstvu, te će se stoga delegacija momčadi vratiti u grad Spokane.

Momčad je htjela putovati izravno u Seattle kako bi igrače spasila od umora od putovanja zbog brojnih putovanja u pripremi za utakmicu s Iranom 26. lipnja, ali slijedeći sigurnosne mjere, delegacija egipatske reprezentacije vratit će se u Spokane", poručio je Hassan.

Cilj takve organizacije bio je smanjiti nepotrebna putovanja i osigurati što bolje uvjete za pripremu utakmice protiv Irana, koja se igra u Seattleu. No zbog odluke sigurnosnih službi Egipat će treninge nastaviti u Spokaneu te će naknadno organizirati novo putovanje prema mjestu odigravanja sljedećeg susreta.

Neočekivana promjena planova predstavlja dodatni izazov za egipatsku reprezentaciju u završnici grupne faze natjecanja, u kojoj će protiv Irana tražiti potvrdu prolaska u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.