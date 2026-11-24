Na ulicama Vrgorca danas je snimljeno neobično vozilo koje je zbog specifične opreme na krovu privuklo pozornost.

Fotografiju nam je poslao čitatelj, a vozilo je zabilježeno na ulici grada Vrgorca.

Riječ je o specijaliziranom terenskom vozilu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), namijenjenom kontroli i nadzoru radiofrekvencijskog spektra.

Vozilo je opremljeno posebnim antenama i mjernim uređajima koji omogućuju otkrivanje radijskih signala, lociranje njihovih izvora te utvrđivanje mogućih smetnji u elektroničkim komunikacijama.

Ovakva vozila koriste se i za otkrivanje neovlaštenog korištenja radijskih frekvencija te provođenje redovitih terenskih mjerenja.

Je li riječ o redovitoj kontroli ili je HAKOM u Vrgorac stigao zbog konkretne prijave smetnji, zasad nije poznato.