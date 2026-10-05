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Neobični prizori osvanut će na splitskim ulicama: Tri reklamna panoa više neće nuditi proizvode, evo što stiže umjesto njih

Na tri reklamna panoa neće vas dočekati proizvodi, akcije ni reklame, već umjetnička djela inspirirana dalmatinskom obalom

Ovog listopada splitska akademska slikarica Alma Čače predstavit će izložbu „Predahni” na tri reklamna panoa na ulicama Splita: na raskrižju Poljičke i Dubrovačke ulice, u Ulici Matice hrvatske kod nadvožnjaka te u Vukovarskoj ulici na Bolu. Umjesto proizvoda, ponuda i reklamnih poruka, na njima će se pojaviti tri umjetnička rada inspirirana dalmatinskom obalom. Izložba je dostupna svima, bez ulaznice i bez potrebe za ulaskom u galerijski prostor – dovoljno je proći ovim ulicama i zastati na trenutak.

Projekt „Predahni” polazi od jednostavne ideje: stvoriti mali prostor za usporavanje u gradu obilježenom neprestanim kretanjem, prometom, turizmom i zasićenjem vizualnih podražaja. Reklamni panoi, koji od prolaznika uvijek nešto traže – da kupe, posjete ili požele – ovoga puta nude mogućnost da se na trenutak predahne od užurbanog tempa svakodnevice.

Tri izložena rada karakteristična su za praksu ove umjetnice, obilježenu apstraktnim izrazom, eksperimentiranjem s prirodnim materijalima te povezanošću s prirodom. U njezinu radu priroda nije samo motiv, već ona aktivno sudjeluje u procesu stvaranja – umjetnica izrađuje vlastite kistove od prirodnih i recikliranih materijala, poput naplavina, suhih biljaka i lišća, koristeći ih za prenošenje tragova krajolika na platno. Iako naizgled apstraktne, u ovim kompozicijama često je moguće prepoznati fragmente krša i mora koji su osobito inspirirani Alminim rodnim otokom Visom.

Radovi nisu zamišljeni kao izravna ekološka poruka, već kao poziv na pažljivije gledanje. Susret s tragovima prirode usred grada može otvoriti mali prostor za odmak od svakodnevnih obaveza, ali i podsjetiti na povezanost čovjeka s okolišem u kojem živi.

„Predahni”, stoga, kroz umjetničko iskustvo otvara pitanje kako doživljavamo prostor koji dijelimo i koliko mjesta u njemu ostavljamo prirodi. Projekt postavlja i šire pitanje o javnom prostoru: kakav bi naš grad bio kada bi u njemu bilo više prostora za prirodu, tišinu, odmor i predah?

Projekt „Predahni” financirao je Grad Split u sklopu Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2026. godinu. 

Alma Božanić Čače akademska je slikarica iz Splita. Diplomirala je na Umjetničkoj akademiji u Splitu (UMAS) 2001. godine, a od tada aktivno izlaže i vodi radionice te je do sada imala s više od 20 samostalnih i više od 20 grupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je HULU Split i nositeljica statusa samostalne umjetnice.

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