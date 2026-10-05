Neobični prizori osvanut će na splitskim ulicama: Tri reklamna panoa više neće nuditi proizvode, evo što stiže umjesto njih

Ovog listopada splitska akademska slikarica Alma Čače predstavit će izložbu „Predahni” na tri reklamna panoa na ulicama Splita: na raskrižju Poljičke i Dubrovačke ulice, u Ulici Matice hrvatske kod nadvožnjaka te u Vukovarskoj ulici na Bolu. Umjesto proizvoda, ponuda i reklamnih poruka, na njima će se pojaviti tri umjetnička rada inspirirana dalmatinskom obalom. Izložba je dostupna svima, bez ulaznice i bez potrebe za ulaskom u galerijski prostor – dovoljno je proći ovim ulicama i zastati na trenutak.

Projekt „Predahni” polazi od jednostavne ideje: stvoriti mali prostor za usporavanje u gradu obilježenom neprestanim kretanjem, prometom, turizmom i zasićenjem vizualnih podražaja. Reklamni panoi, koji od prolaznika uvijek nešto traže – da kupe, posjete ili požele – ovoga puta nude mogućnost da se na trenutak predahne od užurbanog tempa svakodnevice.

Tri izložena rada karakteristična su za praksu ove umjetnice, obilježenu apstraktnim izrazom, eksperimentiranjem s prirodnim materijalima te povezanošću s prirodom. U njezinu radu priroda nije samo motiv, već ona aktivno sudjeluje u procesu stvaranja – umjetnica izrađuje vlastite kistove od prirodnih i recikliranih materijala, poput naplavina, suhih biljaka i lišća, koristeći ih za prenošenje tragova krajolika na platno. Iako naizgled apstraktne, u ovim kompozicijama često je moguće prepoznati fragmente krša i mora koji su osobito inspirirani Alminim rodnim otokom Visom.

Radovi nisu zamišljeni kao izravna ekološka poruka, već kao poziv na pažljivije gledanje. Susret s tragovima prirode usred grada može otvoriti mali prostor za odmak od svakodnevnih obaveza, ali i podsjetiti na povezanost čovjeka s okolišem u kojem živi.

„Predahni”, stoga, kroz umjetničko iskustvo otvara pitanje kako doživljavamo prostor koji dijelimo i koliko mjesta u njemu ostavljamo prirodi. Projekt postavlja i šire pitanje o javnom prostoru: kakav bi naš grad bio kada bi u njemu bilo više prostora za prirodu, tišinu, odmor i predah?

Projekt „Predahni” financirao je Grad Split u sklopu Programa javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2026. godinu.

Alma Božanić Čače akademska je slikarica iz Splita. Diplomirala je na Umjetničkoj akademiji u Splitu (UMAS) 2001. godine, a od tada aktivno izlaže i vodi radionice te je do sada imala s više od 20 samostalnih i više od 20 grupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je HULU Split i nositeljica statusa samostalne umjetnice.